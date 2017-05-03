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Путин: Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии

Политика

Данную инициативу поддерживают США

Сочи, Краснодарский край, 3 мая 2017, 19:01 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии. Такое заявление российский лидер сделал сегодня, 3 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин заявил, что российская сторона ранее провела предварительные консультации о создании зон безопасности в Сирии с Дамаском, и Тегераном. Данную инициативу также поддерживает Вашингтон.

«Мы исходим из того, что непосредственно участники конфликта, которые собрались сегодня в Астане, примут окончательное решение, потому что в конечном итоге только от них зависит, какова будет судьба их страны», — заявил президент России.

Путин также пояснил, что если подобные зоны будут созданы, то военная авиация в них работать не будет, но только при условии, что в них не будет наблюдаться никакая военная активность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о создании четырех зон безопасности: на юге Сирии, в Восточной Гуте, к северу от города Хомс и в провинции Идлиб. По данным российских СМИ, данная идея нашла поддержку в Совете Федерации.

Стоит отметить, что с идеей создания зон безопасности в Сирии выступил ещё президент США Дональд Трамп 26 января. Он тогда заявил, что зоны безопасности в Сирии должны быть созданы для того, чтобы беженцам было где укрыться от насилия.

По плану Трампа подобные зоны должны были располагаться как в самой Сирии, так и в близлежащих государствах. Тогда эту идею никто не поддержал. Президент Сирии Башар Асад назвал её нереалистичной, в Государственной думе сочли её бесполезной.

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