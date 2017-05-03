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Тиллерсон: Мексика и Канада готовы к пересмотру NAFTA

Политика

Президент США Дональд Трамп пока отложил свое решение о выходе из NAFTA

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
Иллюстрация: Office of the President-elect
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 3 мая 2017, 18:58 — REGNUM  Мексика и Канада «готовы к добросовестным усилиям» для обновления торговых отношений с США, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 3 мая сообщает Associated Press.

Соседи США понимают, что пришло время обновить отношения, заявил Тиллерсон. Отношения с Канадой и Мексикой не настолько «холодные, как это иногда кажется», добавил госсекретарь США.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) должно быть приведено «в соответствие с требованием момента», заверив президента Мексики Энрике Ньето, что решение о выходе из NAFTA пока отложено.

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Трамп во время своей президентской кампании продемонстрировал верность консервативным подходам в экономике. Он не раз заявлял, что при его администрации США выйдут из ВТО, ТТП и NAFTA, для импортных товаров будут созданы барьеры в виде высоких таможенных пошлин.

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