ДНР сообщила об экологических последствиях войны и следах химоружия

Донецк, , 18:41 — REGNUM Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР обеспокоен ухудшением экологии республики из-за боевых действий в Донбассе. Как сообщает 3 мая пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань.

«Государственный комитет по экологической политике очень занимает эта проблема. Мы пытаемся искать признаки такого негативного воздействия. Например, республиканский ландшафтный парк «Донецкий кряж», район Саур-Могилы. Там в 2014 году шли ожесточенные бои. И для нахождения признаков негативного воздействия мы отбирали пробы воды и грунта. И по ряду показателей, например, тяжелых металлов, в наших пробах был превышен естественный уровень, геофон, в 4 раза по железу, в 11 раз по меди, в 14 раз по свинцу, в 3−6 раз по марганцу и т.д.», — сказал Кишкань.

Он сообщил, что в районе Ясиноватой (ДНР) специалисты изучили пробы почв, в которых уровень окиси фосфора превышал норму до 290 раз.

«Кроме того, мы отобрали пробы грунта в Ясиноватой, где, по свидетельствам очевидцев, применялось фосфорное оружие. В пробах, которые были отобраны, присутствовала окись фосфора с превышением фона в 94 раза, а в другой пробе — до 290 раз! Это подтверждает применение именно запрещенного фосфорного оружия», — рассказал эксперт.

По его словам, ДНР еще много лет будет испытывать экологические проблемы из-за войны.

«В местах, где была подбита военная техника, и происходило активное горение нефтепродуктов, предельно допустимая концентрация превышена в 79 раз. С осадками все это попадает в грунтовые воды, а с ними — в водоемы. Кроме того, мы нашли остатки оперативно-тактической ракеты «Точка-У». Применение этих боевых средств привело к серьезному повышению уровня загрязняющих веществ, и для нас эта проблема будет сохраняться еще долгие годы», — добавил Кишкань.

Ранее, в апреле 2017 года Совмин ДНР сообщал о проведении исследований почв, отобранных на местах боевых действий на территории республиканского ландшафтного парка «Донецкий Кряж» возле Саур-Могилы (Шахтерский район ДНР).

«Отбор проб специалисты отдела инструментального лабораторного контроля производили в местах разрыва авиационных бомб и артиллерийских снарядов, там, где горела военная техника, и где даже спустя несколько лет видны следы разлива горюче-смазочных материалов. На нескольких участках значения предельно допустимых концентраций и показатели фоновой (незагрязненной) пробы превышены в десятки и даже сотни раз. Например, на одном из них уровень загрязнения почвы нефтепродуктами перекрывает фоновое значение в 492 раза, а на другом в 79 раз превышена ПДК подвижных форм цинка», — говорилось в сообщении.

«Мы только чуть-чуть «копнули», пытаясь понять, как связаны война и экология. Сразу получили результаты, которые зашкаливают. И мы хотим, чтобы люди знали об этом», — сказал Кишкань.

Напомним, в 2014—2016 гг. в Донбассе противоборствующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в применении фосфорного оружия. Официально задокументировать применение фосфорного оружия сложно, поскольку специалисты должны взять пробу грунта сразу после его применения.