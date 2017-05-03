В подконтрольных Киеву районах Донбасса растет популярность руководства ДНР

Донецк, , 18:53 — REGNUM В течение месяца депутаты Народного Совета ДНР провели инспекцию Центров социальной помощи и административных услуг, организованных в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса вблизи контрольных пунктов въезда-выезда. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 3 мая в ходе брифинга заявил руководитель депутатской фракции «Донецкая Республика» Александр Костенко, передает ИА REGNUM.

«Наша задача, чтобы жители Донецкой области, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, получали помощь и консультации максимально быстро и комфортно. Мы приняли решение об оборудовании зоны отдыха вблизи Центров социальной помощи и административных услуг, организации подвоза питьевой воды, установки палаток МЧС ДНР в летний период, обеспечении медицинской помощи. Все это планируется выполнить уже до конца этой недели», — сказал Костенко.

По его словам, у людей, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях, растет доверие к руководству ДНР.

«Инспекция позволила пообщаться с жителями Константиновки, Артемовска и других городов. Люди благодарны главам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому за гуманитарную инициативу, людям, персоналу Центров социальной помощи и административных услуг. Растет уровень доверия к Донецкой Народной Республике в целом», — рассказал Костенко.

Кроме того, пресс-служба Совмина ДНР уточнила, что за апрель 2017 года Центры социальной помощи и административных услуг произвели 23 выплаты единовременной разовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны и их доверенным лицам с подконтрольной Украине территории. В частности, помощь получили шесть ветеранов и 17 — доверенных лиц.

«Выплаты осуществлялись как в гривневой, так и в рублевой валюте, по желанию самих заявителей. Общая сумма выплаченной помощи за апрель 2017 года составила 100 000 гривен и 30 000 рублей. Наиболее активно за помощью обращаются граждане, проживающие в Артемовском и Марьинском районах Донецкой области. О ходе реализации Гуманитарной программы, в частности, об осуществлении выплат ко Дню Победы, жители территорий, временно подконтрольных Украине, узнают через средства массовой информации, в большей степени через интернет. Выплаты единоразовой денежной помощи также предусмотрены ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, проживающим в Донецкой Народной Республике. В канун Дня Победы единовременную помощь уже получили 32 550 ветеранов, проживающих в Республике, на общую сумму 63,5 млн. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2017 года во время «прямой линии» с жителями Украины глава ДНР Захарченко заявил, что по состоянию на декабрь 2016 года только 26% населения ДНР поддерживают независимость республики. По его словам, в декабре 2016 года 56% населения ДНР поддерживали вхождение республики в состав России.

«Я могу сообщить данные социологии, которую мы делаем для себя, не для публикации. Предпочтения наших жителей менялись. Например, за независимое государство ДНР высказывались в декабре 2015 года 9%, а в декабре 2016 года — 26%. За присоединение к России в декабре 2015 — 64%, а в декабре 2016 — 56%. За этот период вариант «Автономная республика в составе федеративной Украины (особый статус)» упал с 9% до 3,4%, а вариант «Как раньше (в составе унитарной Украины)» колебался в пределах от 2,3% до 9%. Так что судите сами», — отметил Захарченко.

Так глава ДНР Захарченко прокомментировал заявление министра МВД Украины Арсена Авакова о том, что до 70% населения из отдельных регионов Донбасса хочет вернуться в состав Украины.

Напомним, 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР представили «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса».

«…мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.

Ранее, 22 февраля глава ДНР Захарченко подтвердил, что программа оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса не предусматривает выделение финансовой помощи украинским переселенцам, кроме выделения одноразовой материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Он в очередной раз призвал жителей подконтрольной Украине части Донбасса воспользоваться услугами медицинских, образовательных и административных заведений ДНР.

«Вы, наверное, неправильно оцениваете, что эта гуманитарная программа в виде финансовой помощи. Нет. Было выбрано то, что мы и так уже делаем. То есть, люди, живущие в Краматорске, спокойно приезжают в Донецк и лечатся в наших больницах. Мы этих людей принимали с 14-го года и принимаем до сих пор. Но для того, чтобы это сделать более доступно и с большим эффектом, было принято решение помочь нашим людям информационно. Мы лечим людей со Славянска, приезжают рожать из Мариуполя и этот процесс идет постоянно… Вы — житель Славянска, вы приехали, вам вырезали аппендицит в донецкой больнице. У нас такая медицина, которая позволяет это делать фактически бесплатно. Мы не считаем, сколько мы потратили, потому что он — житель ДНР, которая временно оккупирована там», — сказал Захарченко.