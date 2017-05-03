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Путин: Российско-турецкие отношения нормализовались

Политика

Россия и Турция твердо настроены на укрепление сотрудничества

Берег турецкий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Берег турецкий

Сочи, Краснодарский край, 3 мая 2017, 18:31 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что российско-турецкие отношения нормализовались. Такое заявление российский лидер сделал сегодня, 3 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам переговоров с Эрдоганом, Путин заявил, что и Россия, и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества.

«Турция является важным и перспективным партнером России. Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству взаимодействия», — сказал президент России.

Путин напомнил, что в конце мая 2017 года исполняется 25 лет с момента подписания договора об основах российско-турецких отношений. Он подчеркнул, что Москва и Анкара твердо настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с буквой и духом этого договора.

Российский лидер отметил, что в ходе сегодняшних переговоров, в которых приняли участие члены правительств двух стран и главы ведущих энергетических компаний, стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017−2020 годы.

Также Путин рассказал, что в ходе переговоров было уделено особое внимание взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов. Был поднят вопрос о возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

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