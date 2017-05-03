Среда, 3 Мая 2017 года
19:10:21 МСК

Лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета – демонстрация силы

Политика

Политические эксперты сходятся во мнении, что уже бывший председатель муниципалитета Павел Зарубин лишен депутатского статуса по политическим причинам

Шахматы
Иллюстрация: Pixabay.com
Шахматы

Ярославль, 3 мая 2017, 18:20 — REGNUM  Принятое муниципалитетом Ярославле решение о прекращении депутатских полномочий председателя представительного органа Павла Зарубина вызвало бурную реакцию. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперты сошлись во мнении, что произошедшее имеет политические причины.

«Определенные силы этого очень желали, поработали с депутатами, и это случилось. За неполные пять месяцев, которые остаются до конца полномочий этого созыва муниципалитета, я считаю, что не очень целесообразно менять спикера. Это просто демонстрация силы, чтобы показать могучего мэра, который может решить любую проблему. На мой взгляд, это пшик. Какая разница лишили Зарубина депутатских полномочий или нет — он сможет баллотироваться в муниципалитет будущего созыва в любом случае. Это просто акция устрашения, которая с точки зрения внутриполитических процессов не имеет никакого значения», — считает политолог и социолог Евгений Голубев.

Экс-председатель Ярославской областной думы Андрей Крутиков, который недавно был исключен из рядов фракции «Единой России» в региональном парламенте и снят с поста главы думского комитета по законодательству за критику законотворческого процесса считает, что отставка Павла Зарубина — это часть борьбы власти с людьми, имеющими собственное мнение.

«Убирают неугодных. Без всяких правовых оснований, по принципу «убрать и все». А мотивы не волнуют никого. Меня во всем этом смущает позиция коллег-депутатов, которая попросту отсутствует напрочь. Никто из них не заботится об имидже представительного органа. Итог всегда плохой, мы это уже проходили при разных губернаторах. Не везет Ярославской области — вычищают людей, имеющих собственное мнение, и это происходит на протяжении трех сроков губернаторов. Это приводит к тому что количество неподготовленных, непрофессиональных людей во власти становится все больше и больше», — считает Андрей Крутиков.

Российский политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко убеждён, что ситуация с Зарубиным — один из этапов борьбы элит.

«Я думаю, что это произошло в рамках борьбы элит. Новый губернатор расставляет свои кадры. Я, честно говоря, не погружен в местную специфику настолько, чтобы оценить удачность такого решение. Я считаю, что нарушения, за которые Зарубина лишили мандата нельзя назвать серьезными. Я думаю, что данное событие обострит и без того напряженные отношения между приезжей командой и представителями местных элит. Но, учитывая тот факт, что врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов получил благословение Президента на выборы, не думаю, что на выборах главы региона кто-то составит ему конкуренцию», — считает Евгений Минченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая председатель муниципалитета города Ярославля Павел Зарубин был лишён депутатского мандата и покинул свой пост. Такое решение приняли депутаты на основании представления городской прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-председатель муниципалитета Ярославля «будет бороться за город»

Читайте развитие сюжета: Председателя муниципалитета Ярославля лишили депутатского статуса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное