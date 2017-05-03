Администрацией главы Чечни будет руководить Герой России

Грозный, , 18:08 — REGNUM Руководителем администрации главы и правительства Чечни назначен Вахит Усмаев. О своем решении назначить его на этот пост глава Чечни Рамзан Кадыров объявил сегодня, 3 мая, на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Вахит Усмаев носит звание Героя России. По словам чеченского лидера, новый назначенец руководил сотнями спецопераций. Под руководством полковника Усмаева, который имел позывной «Джихад», были проведены задержания и уничтожения сотен активных членов НВФ, включая лидеров бандгруппировок. Он награжден орденом Кадырова, тремя орденами Мужества, является Почетным гражданином Чечни.

В течение 10 лет Усмаев командовал полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Его прежним местом работы была должность руководителя секретариата главы ЧР.

Вахит Усмаев окончил Чеченский госуниверситет и академию управления МВД России. В его послужном списке работа в должностях секретаря Совета экономической и общественной безопасности и главы Гудермесского района.

По мнению Рамзана Кадырова, его опыт и авторитет помогут в исполнении обязанностей на новом посту и принесут пользу народу Чечни.