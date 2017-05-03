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Эрдоган продемонстрировал знание русских пословиц

Политика

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Сочи, Краснодарский край, 3 мая 2017, 18:15 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным процитировал известную русскую пословицу. Переговоры проходили сегодня, 3 мая, в Сочи.

В ходе пресс-конференции Эрдоган рассказал, что в ходе переговоров с Путиным он обсуждал региональные вопросы и, прежде всего, ситуацию в Сирии.

«Мы обсудили региональные вопросы, в первую очередь кризис в Сирии. Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: «У кого что болит, тот о том и говорит», — заявил президент Эрдоган.

По словам турецкого президента, и для России, и для Турции ситуация в Сирии стала «кровоточащей раной».

Эродоган подчеркнул, что межсирийские переговоры в Астане (Казахстан) имеют важное значение и должны помочь укрепить перемирие, достигнутое таким нелегким путем. Однако некоторые пытаются саботировать этот процесс, что не может не вызывать опасения.

Кроме того, турецкий президент в категоричной форме заявил, что его страна не потерпит никаких полугосударственных формирований на сирийско-турецкой границе, которые могут угрожать национальной безопасности Турции.

Речь идет о курдах, проживающих на севере Сирии. В Турции курдские организации считаются террористическими, и турецкая армия ведет против них военные действия.

Эрдоган также сказал, что Турция будет предпринимать любые шаги для обеспечения безопасности своих граждан.

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