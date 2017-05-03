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Бундесвер ждет извинений от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен

Политика

«Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила»

Солдат бундесвера
Иллюстрация: U.S. Navy
Солдат бундесвера

Берлин, 3 мая 2017, 17:58 — REGNUM  Военнослужащие бундесвера и политики ФРГ требуют извинений от министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, раскритиковавшей армейские порядки и корпоративный дух, сообщает Deutsche Welle.

Скандал разгорелся после инцидента с задержанием обер-лейтенанта бундесвера, планировавшего совершение тяжких преступлений под видом беженца с Ближнего Востока.

Тогда фон дер Ляйен публично заявила, что командиры задержанного офицера три года скрывали его крайне правые идеологические настроения из-за «превратного понимания корпоративного духа». Министр обороны Германии обвинила бундесвер еще и в «слабости» и «проблемах с ориентирами».

Среди немецких военных эти заявления вызвали волну возмущения. Лидер профсоюза немецких военных Андре Вюстнер сообщил изданию Augsburger Allgemeine о «потоках писем» от возмущенных обобщениями министра военнослужащих. Позднее он потребовал от Урсулы фон дер Ляйен разъяснений и доказательств своих слов.

Кроме того, уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс и замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер указали, что все проблемы армии начинаются сверху, а также напомнили, что фон дер Ляйен четвертый год занимает должность главы Минобороны, а этого времени было более чем достаточно для исправления ситуации в армии.

Представитель партии СДПГ по военным вопросам Райнер Арнольд пошел еще дальше и публично потребовал от Урсулы фон дер Ляйен извиниться перед военнослужащими бундесвера. «Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила. Я жду, что она извинится», — заявил политик в интервью изданию Passauer Neue Presse.

В итоге журнал Der Spiegel пришел к выводу, что между министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен и руководимым ей бундесвером отсутствует доверие. По мнению издания, ссылающегося на настроения в армии, министр просто хочет таким образом спасти свою личную политическую карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный 27 апреля офицер бундесвера регистрировался ранее под вымышленным именем как беженец из Сирии. Следователи полагают, что он мог это сделать, чтобы совершать преступления и направлять все подозрения на беженцев.

По данным прокуратуры, офицер обвиняется в нарушении закона об оружии, мошенничестве и в подготовке антигосударственного акта. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ проводит расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: В армии ФРГ могут присутствовать праворадикальные настроения

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