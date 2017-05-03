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Навальный не сможет баллотироваться в президенты — ЦИК РФ

Политика

Сам Навальный так не считает

Москва, 3 мая 2017, 17:36 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации напомнила оппозиционному блогеру Алексею Навальному о том, что он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года, так как осужден по тяжкой статье Уголовного кодекса. Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 мая, секретарь ЦИК Майя Гришина на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Кировский областной суд оставил в силе приговор Навальному и его бизнес-партнеру Петру Офицерову, которые были осуждены по делу о хищении средств компании «Кировлес» на 5 и 4 года лишения свободы условно, соответственно. Теперь приговор вступил в законную силу.

Таким образом, Навальный является осужденным по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата»). Максимальный срок наказания по этой статье — 10 лет лишения свободы. Соответственно, это преступление входит в разряд тяжких.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

Навальный как раз подходит под это определение.

«Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», — сказала секретарь ЦИК Гришина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный считает, что его судимость не помешает ему баллотироваться на пост президента России. Оппозиционер уверен, что никаких юридических препятствий для того, чтобы участвовать в выборах у него нет, так как «в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы», а он приговорен условно.

Также Навальный заявил, что намерен обжаловать в Конституционном суде норму законодательства, которая запрещает ему баллотироваться в президенты России с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.

Кроме того, Навальный намерен обжаловать приговор Кировского областного суда по делу «Кировлеса» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Сейчас Навальный ведет активную избирательную кампанию. Он ездит по стране и открывает свои предвыборные штабы, которые на первом этапе кампании должны будут собрать подписи в поддержку его выдвижения.

Читайте ранее в этом сюжете: Защита Навального обжалует в ЕСПЧ приговор по делу «Кировлеса»

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