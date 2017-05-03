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Путин пошутил над турецкой делегацией в Сочи

Политика

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции

Президент России В.В.Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент России В.В.Путин

Сочи, Краснодарский край, 3 мая 2017, 17:04 — REGNUM  Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом начались с шутки. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает телеканал «Мир 24».

Президент Эрдоган приехал в Сочи во главе представительной турецкой делегации. Когда он прибыл со своими подчиненными в резиденцию президента РФ «Бочаров ручей», возникла заминка.

Члены турецкой делегации долго не могли определиться, кто где сядет в зале для переговоров, а один из членов делегации и вовсе потерялся. Российский лидер обратил на эту заминку внимание и сказал с улыбкой Эрдогану: «Не хотят твои работать», а также предложил подождать, пока члены турецкой делегации наконец рассядутся.

Когда же турки расселись, начались переговоры.

В ходе переговоров главы государств обсудили актуальные международные и региональные проблемы, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили строительство трубопровода «Турецкий поток» и снятие ограничений со стороны Анкары на поставки российского зерна.

В ходе встречи Владимир Путин также выразил надежду, что внутриполитическая ситуация в Турции стабилизируется после конституционной реформы.

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