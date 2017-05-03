В столице Казахстана ждут подписания документа о зонах безопасности в Сирии

Астана, , 16:50 — REGNUM «Прорабатывается меморандум о зонах деэскалации — зонах снижения напряженности», — так прокомментировал итоги переговоров по урегулированию ситуации в Сирии 3 мая в Астане директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

«Надеемся, что стороны завтра выйдут на подписание по этому вопросу. Данный договор подписывается странами — гарантами, если гаранты это документ примут, то он будет обязателен для исполнения остальными странами», — рассказал он журналистам.

По его словам, также проходят переговоры по положению о примирившихся районах, ведется работа над протоколом режима прекращения боевых действий и по вопросу обмена пленными. «Все эти документы в работе, надеемся на хороший результат», — сообщил Туманов.

«Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились. Они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем генсекретаря ООН по Сирии, представителями США. Все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах», — заверил представитель МИД Казахстана.

Он также добавил, что оппозиция не ставила никаких предварительных условий, участвовать в данном раунде она решила «просто, в связи с изменением ситуации в мире».

"Сейчас все взоры устремлены на Астанинский процесс. От этого напрямую зависит успех дальнейших переговоров в Женеве, я имею в виду политический трек», — заявил Туманов, отмечая повышение значимости раунда.

Напомним, в столице Казахстана 3 и 4 мая проходит четвертый раунд Международной встречи по Сирии на высоком уровне. На завтра, 4 мая, запланировано их продолжение. Также во второй половине дня состоится пленарное заседание и итоговая конференция.

Делегации участников возглавили представители стран — гарантов: специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари. Делегацию правительства Сирии возглавил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию представителей сирийской вооруженной оппозиции — глава организации «Джейш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш.

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