Среда, 3 Мая 2017 года
17:40:14 МСК

В столице Казахстана ждут подписания документа о зонах безопасности в Сирии

Политика

Также в работе документы по вопросу обмена пленными и по протоколу режима прекращения боевых действий

Астана, 3 мая 2017, 16:50 — REGNUM  «Прорабатывается меморандум о зонах деэскалации — зонах снижения напряженности», — так прокомментировал итоги переговоров по урегулированию ситуации в Сирии 3 мая в Астане директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

«Надеемся, что стороны завтра выйдут на подписание по этому вопросу. Данный договор подписывается странами — гарантами, если гаранты это документ примут, то он будет обязателен для исполнения остальными странами», — рассказал он журналистам.

По его словам, также проходят переговоры по положению о примирившихся районах, ведется работа над протоколом режима прекращения боевых действий и по вопросу обмена пленными. «Все эти документы в работе, надеемся на хороший результат», — сообщил Туманов.

«Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились. Они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем генсекретаря ООН по Сирии, представителями США. Все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах», — заверил представитель МИД Казахстана.

Он также добавил, что оппозиция не ставила никаких предварительных условий, участвовать в данном раунде она решила «просто, в связи с изменением ситуации в мире».

"Сейчас все взоры устремлены на Астанинский процесс. От этого напрямую зависит успех дальнейших переговоров в Женеве, я имею в виду политический трек», — заявил Туманов, отмечая повышение значимости раунда.

Напомним, в столице Казахстана 3 и 4 мая проходит четвертый раунд Международной встречи по Сирии на высоком уровне. На завтра, 4 мая, запланировано их продолжение. Также во второй половине дня состоится пленарное заседание и итоговая конференция.

Делегации участников возглавили представители стран — гарантов: специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари. Делегацию правительства Сирии возглавил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию представителей сирийской вооруженной оппозиции — глава организации «Джейш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане начались консультации РФ и Ирана в рамках переговоров по Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное