Вильнюс, , 16:42 — REGNUM Литовским парламентским комитетам по культуре и образованию сегодня, 3 мая, были представлены выводы научного исследования, в которых говорится об уровне информационных угроз и представлены предложения, «как исправить положение». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, парламентарии, принявшие участие в дискуссии, позитивно смотрят на идею учредить в стране еще одно ведомство, «которое наблюдало бы за пропагандистскими угрозами, координировало их вместе с учреждениями, действующими за границей».

Исследование в 2016 году организовали Центр изучения Восточной Европы и Вильнюсский университет. По словам директора Центра изучения Восточной Европы Линаса Коялы, «более чем за 20 лет независимости стало известно, как работают дезинформационные кампании, на какие группы они оказывают наибольшее влияние». К примеру, исследование показало, что «чем чаще люди смотрят российское телевидение, тем больше они склонны позитивно оценивать политику России». Симпатию к политике Владимира Путина проявляют граждане, для которых российские телеканалы — главный и доминирующий источник информации.

«Просмотр российского телевидения необязательно означает пророссийские взгляды», — считает Кояла. Одно из предложений аналитиков — создать Информационную службу и привлечь к ее деятельности экспертов и политиков, «координировать наблюдение за пропагандой вместе с действующими за границей учреждениями — стратегическими комитетами НАТО и ЕС». Еще одно предложение — дополнить закон об информировании общества, уточнить понятия. Как сказал аналитик Центра изучения Восточной Европы Витаутас Шилейка, «наш информационный закон написан в условиях информационного влияния, но сейчас он морально устарел».

Парламентарий Лауринас Кащюнас уверен, что в некоторых районах Литвы с учетом взглядов местных жителей, «Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы». По его словам, усовершенствованию закона об информировании общества мешает то, что он согласован с европейскими директивами. В качестве примера, как уравновесить российское содержание, не всегда соответствующее гражданским настроениям, Кащюнас вспомнил американскую продукцию, но это вновь не попадает под понятие «свое содержание», о котором говорится в европейских директивах.

По словам Шилейки, в первую очередь «нужно оживить свое культурное и информационное поле». Он отметил, что сокращение НДС для издательств было бы неплохим выходом из ситуации — таким образом, было бы больше национальной, местной продукции. Глава аграриев Рамунас Карбаускис обратил внимание на культурное воспитание с ранних лет. Он удивлялся, почему в школах и детсадах Литвы нет библиотек или они очень скудные. «Мы можем изобрести велосипед, но он очень дорого стоит», — сказал Карбаускис.

На заседании комитета было решено, что к этому вопросу нужно вернуться перед окончанием весенней сессии, в июне.