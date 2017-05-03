Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве

Киев, , 16:43 — REGNUM Украинские националисты собираются воспрепятствовать проведению в Киеве 9 мая акции «Бессмертный полк». Об этом сегодня, написал на своей странице в Facebook лидер украинской националистической организации «Добровольческое движение ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский.

Он сообщил, что в Киеве 9 мая коммунисты и их сторонники собираются в очередной раз выйти на шествие, «которое берёт свои истоки в Москве и носит название «Бессмертный полк».

«Не дадим красной гидре просочиться в Киев!» — пишет Коханивский.

Власти пока никак не отреагировали на угрозы со стороны Коханивского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная рассказала, что в Киеве 9 мая должна состоятся акция «Никто не забыт! Ничто не забыто!».

Участники согласованной с властями акции планируют пройти к парку Вечной Славы в украинской столице с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.