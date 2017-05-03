Пакистан и Иран повысят меры безопасности на своей границе
На прошлой неделе на ирано-пакистанской границе погибли 10 пограничников Ирана
Исламабад, 3 мая 2017, 16:44 — REGNUM Пакистан заключил соглашение с Ираном по укреплению безопасности вдоль границы между двумя государствами, 3 мая сообщает Associated Press.
Соглашение было подписано в ходе переговоров между иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и министром внутренних дел Пакистана Чаудхри Нисаром Али Ханом.
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В заявлении правительства Пакистана указано, что обе страны намерены укрепить безопасность границ, обеспечив «лучшую координацию, более широкий обмен разведданными и частое взаимодействие» между политическими и силовыми структурами.
Обе стороны выразили готовность возродить «горячую линию» между пограничными войсками двух стран для координации своей деятельности.
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Напомним, 26 апреля на ирано-пакистанской границе в результате нападения боевиков погибли 10 иранских пограничников, еще трое военнослужащих получили ранения.
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