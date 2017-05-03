Пакистан и Иран повысят меры безопасности на своей границе

Исламабад, , 16:44 — REGNUM Пакистан заключил соглашение с Ираном по укреплению безопасности вдоль границы между двумя государствами, 3 мая сообщает Associated Press.

Соглашение было подписано в ходе переговоров между иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и министром внутренних дел Пакистана Чаудхри Нисаром Али Ханом.

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В заявлении правительства Пакистана указано, что обе страны намерены укрепить безопасность границ, обеспечив «лучшую координацию, более широкий обмен разведданными и частое взаимодействие» между политическими и силовыми структурами.

Обе стороны выразили готовность возродить «горячую линию» между пограничными войсками двух стран для координации своей деятельности.

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Напомним, 26 апреля на ирано-пакистанской границе в результате нападения боевиков погибли 10 иранских пограничников, еще трое военнослужащих получили ранения.

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