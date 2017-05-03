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Мэрия Самары провалила торги по капремонту площади имени Куйбышева

Политика

Не подано ни одной заявки по капитальному ремонту главной площади Самары – имени Куйбышева

Самара, 3 мая 2017, 16:39 — REGNUM  Торги по капитальному ремонту площади имени В.В. Куйбышева на сумму 243 млн рублей объявлены несостоявшимися. Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары не нашел желающих благоустроить территорию, на которой проходят Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», а в 2018 году во время чемпионата мира по футболу состоится фестиваль болельщиков FIFA, сообщает ИА REGNUM.

На портале госзакупок появилась информация о том, что на аукцион не было подано ни одного предложения. Торги были объявлены 3 апреля с начальной максимальной ценой контракта в размере 243 млн рублей. На эти средства до 31 октября 2017 года необходимо было заменить асфальт, отремонтировать общественные туалеты, наружные инженерные сети освещения и полива, благоустроить и озеленить скверы рядом с площадью.

Как сообщало ИА REGNUM, уволившийся 2 мая с поста руководителя управления по работе с обращениями граждан мэрии Самары Виктор Кузьмин опубликовал в Twitter открытое письмо жителям города, в котором заявил, что «приведенные главой Самары Олегом Фурсовым и насаждаемые им руководители отобраны по принципу личной дружбы, знакомства, протекции и явно не отличаются высокими профессиональными данными и, что такими «специалистами» пронизаны все важнейшие структуры городского хозяйства от ключевых направлений до крупных муниципальных предприятий».

«Нынешний руководитель города является катализатором процессов деградации и разрушения городской структуры управления и городского хозяйства. Город и жители воспринимаются им как досадное приложение к мягкому креслу руководителя, как тот самый чемодан без ручки, который и нести тяжело и бросить невозможно», — написано в обращении жителям.

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