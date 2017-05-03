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Конституционный суд Молдавии «поклонился» Румынии

Политика

Граждане Румынии в молдавском КС разрываются между «буквой конституции» и румынским гражданством

Флаги Румынии и Молдавии
Иллюстрация: Agora.md
Флаги Румынии и Молдавии

Кишинёв, 3 мая 2017, 15:42 — REGNUM  «Создается впечатление, что судьи КС хотели и букву конституции соблюсти, и румынское гражданство не скомпрометировать», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда, признавшего «неконституционным» и противоречащим статусу нейтралитета страны нахождение российских войск в Приднестровье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по крайней мере пять из шести членов КС Молдавии являются гражданами соседней Румынии, и не раз принимали решения в пользу румынских интересов в Молдавии.

«Не в первый раз этот состав Конституционного суда кланяется унионистам», — отметил в этой связи Додон. Решение КС, по его словам, оставляет место для различных интерпретаций и политических спекуляций. Додон добавил, что позиция судей КС заставляет его «еще решительней действовать для защиты нейтралитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии 3 мая признал неконституционным нахождение на территории республики иностранных военных баз или воинских контингентов. «Военная оккупация части территории РМ в момент провозглашения нейтралитета и в условиях отсутствия международного признания и гарантии этого статуса не влияет на действительность конституционных положений о нейтралитете», — отмечается в решении КС.

Суд также постановил в этом контексте, что власти Молдавии «обязаны предпринимать все необходимые меры, в том числе военные, для защиты независимости, территориальной целостности и государственной безопасности».

В мае 2014 года группа депутатов-либералов обратилась в КС с запросом о возможности присоединения страны к НАТО в условиях провозглашенного в конституции нейтралитета, который, по словам авторов обращения, «не работает» из-за присутствия российских войск в Приднестровской Молдавской Республике.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»

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