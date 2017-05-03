Отчёты ведомств нужно узаконить: реакция Южного Урала на инициативу Госдумы

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Политика

Узаконивание практики отчетности руководителей федеральных структур перед региональными законодателями благоприятно скажется на управлении государством, считают в Заксобрании Челябинской области

Челябинск, 3 мая 2017, 15:40 — REGNUM  Практика заслушивания на своих заседаниях руководителей федеральных структур повысит эффективность системы государственного управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Государственную думу парламентариями во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко был внесен законопроект, наделяющий законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию о результатах деятельности соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Информацию будут представлять руководители этих органов.

«Данный вопрос мы обсуждали на встрече Совета законодателей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая проходила накануне Дня российского парламентаризма 24 апреля в Санкт-Петербурге. Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко озвучил тему об усилении парламентского контроля. Был поставлен вопрос о необходимости установления обязанности правоохранительных органов по предоставлению контрольно-счетным органам субъектов РФ информации о ходе рассмотрения переданных контрольно-счетными органами материалов для проведения проверки. Также на встрече с президентом была озвучена тема о разрешении региональным парламентам заслушивать на своих заседаниях руководителей федеральных структур. Президент поддержал предложение парламентариев», — сообщил Владимир Мякуш.

При этом он отметил, что в Законодательном собрании такая работа уже проводится, но только в рамках комитетов.

«Такой практике уже более двух лет. Мы приглашаем на заседания профильных комитетов Законодательного Собрания представителей федеральных структур, которые информируют депутатов о своей деятельности. С принятием этого законопроекта у Законодательного собрания появятся полномочия заслушивать руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на заседаниях областного парламента. Поддерживаю своих коллег и считаю, что это позволит повысить эффективность системы государственного управления. Законодательные органы субъектов получат возможность использовать в своей работе актуальную и достоверную информацию о положении дел в сферах, которые контролируют федеральные органы исполнительной власти в субъекте Российской Федерации», — сказал Владимир Мякуш.

Глава депутатского корпуса региона отметил, что на текущий момент кроме министров перед депутатами Заксобрания региона с ежегодным отчетом выступают руководитель ГУ МВД России по Челябинской области и Следственного комитета. Это происходит согласно действующему законодательству.

Ранее по теме: Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами

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