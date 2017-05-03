Известный на Ямале «яблочник» просит политического убежища в США

Салехард, , 15:33 — REGNUM Известный на Ямале общественный деятель Павел Суляндзига просит политическое убежище в США. «Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа обвинили сотрудников фонда, созданного Суляндзигой, в политических провокациях. ФСБ угрожает друзьям, близким и соратникам правозащитника», — сообщается на сайте партии «Яблоко».

Ранее Павел Суляндзига сообщал корреспонденту ИА REGNUM : «Преследуют по политическим мотивам, но дело хотят завести криминальное». Речь шла о неких нецелевых расходах фонда «Батани». В ходе расследования был задержан брат Павла, Родион Суляндзига, который также занимается защитой прав коренных народов Арктики, Севера и Дальнего Востока. В доме Родиона прошел обыск. В итоге, проверка не выявила нарушений в деятельности братьев Суляндзига.

Павел Суляндзига — заместитель председателя Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека, один из создателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и фонда развития коренных малочисленных народов «Батани». В 2016 году он стал кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко».

Фонд «Батани», вокруг которого бушуют страсти, был создан в 2004 году. На языке удэге «батани» означает «богатырь». Миссия фонда заключается в поддержке и защите коренных народов Севера, а также охране окружающей среды. В 2016 году фонд был внесен в реестр иностранных агентов.

В партии «Яблоко» утверждают, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа обвинили сотрудников фонда «Батани» в политических провокациях. Якобы директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев назвал работу фонда «наступательной операцией, которая имеет свой сценарий и свое управление».

«В последнее время давлению подвергаются друзья и соратники правозащитника. Сотрудники ФСБ оказывали давление на знакомого с ним бизнесмена с целью вынудить последнего написать заявление о мошенничестве со стороны Суляндзиги. По его словам, глава Приморского края лично беседовал с этим бизнесменом и угрожал уголовным преследованием. Сын Павла, проходивший срочную службу в Подмосковье, был переведен в «горячую точку» на Кавказ. Командир части признался, что приказ о переводе поступил от ФСБ и был обусловлен политической деятельностью отца. Помощник Павла, Дмитрий Бережков, был вынужден просить политического убежища в Норвегии из-за угроз со стороны ФСБ. Дмитрия также склоняли к даче обвинительных показаний против Суляндзиги. Ему предлагали подписать заявление о том, что правозащитник работает на иностранные фонды, выступающие против интересов России. Знакомый Павла предупредил его о «прослушке» и посоветовал даже наедине с семьей не обсуждать темы, касающиеся политики», — сообщают «яблочники».

Далее «яблочники» сообщают о конфликтах аборигенов ямальских мест, богатых природными ресурсами, с властью и бизнесом. «В Ямало-Ненецком автономном округе нефтяные разливы ставят под угрозу существование хантов — оленеводов, — сообщает пресс-служба партии «Яблоко». — Коренные народы воспринимаются государством и бизнесом, как барьер на пути к расширению добывающих отраслей. В этой битве власть готова применять любую силу, чтобы добиться своих целей».

В противовес мнению «яблочников», ямальский политолог Евгений Забродин считает, что желание общественника Павла Суляндзиги получить политическое убежище в США продиктовано серьезным сокращением финансовой помощи фонду «Батани», а не политическим преследованием.

«Все к тому шло. Человек сидел на международных грантах. Активно вел провокационную работу в северных регионах, на Ямале в том числе. «Раскачивал лодку», отказывался от конкретного, предметного диалога с властью. В тотальных преследованиях Павла Суляндзиги сомневаюсь. Это часть имиджа оппозиционера — преследование. Чтобы в жизни не произошло негативного — все называется результатом преследований. На мой взгляд, если бы отчетность фонда «Батани» была бы прозрачной, то и вопросов уголовной направленности к Павлу Суляндзиге у правоохранителей не возникло бы», — считает Евгений Забродин.

На данный момент сайт фонда не действует, поэтому лишь по публикациям можно говорить об источниках его деятельности. Есть сведения, что фонд активно спонсировался Канадой. Сам Павел Суляндзига заявлял, что фонд «Батани» стал инагентом из-за гранта от компании «Сахалин Энерджи» — дочернего предприятия «Газпрома», зарегистрированного в офшоре.

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