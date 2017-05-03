Испанские города Сеута и Мелилья хотят защитить свой автономный статус

Сеута, Испания, , 15:26 — REGNUM Президенты автономных городов Сеуты и Мелильи, расположенных на территории Марокко, Хуан Хесус Вивас и Хуан Хосе Имброда, объединились в «общий фронт» для защиты автономного статуса обоих городов и их права назначать невыборных советников в правительство Испании, сообщает ElDiario.es.

Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас запланировал встречу со своим коллегой из Мелильи Хуаном Хосе Имбродой после недавнего судебного решения Высокого суда Андалусии, которое запрещает главе правительства Испании назначать невыборных должностных лиц.

Позиция глав городов опирается на доклад Государственного совета, согласно которому премьер-министр может назначить членов правительства, которые не являются депутатами Ассамблеи.

Хуан Хесус Вивас уже связался с президентом Мелильи, чтобы согласовать свои действия по защите автономий обоих городов, поскольку они являются единственными, кого затрагивает это решение.

Представитель правительства Сеуты Хакоб Ачуэль рассказал журналистам, что эта встреча между двумя региональными главами «необходима для согласования позиций и создания общего фронта для защиты автономного статуса городов».

Представитель пояснил, что до сих пор нет установленной даты встречи, однако, как ожидается, она будет проведена в ближайшее время.

Напомним, что Сеута и Мелилья являются испанскими территория в континентальной Северной Африке на южном побережье Средиземного моря на границе с Марокко. С 1995 года города получили статус автономных, однако после реформы испанского Статута об автономии в 2005 году речь шла о передачи им еще больших автономных прав вместе со статусом «автономные общины».