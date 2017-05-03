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Порошенко: «Деньги Януковича» сократят внутренний долг Украины

Политика

«Это не просто увеличивает возможности госбюджета и украинского государства»

Виктор Янукович
Wilson Dias/Agência Brasil
Виктор Янукович

Киев, 3 мая 2017, 15:22 — REGNUM  Финансовые средства в размере $1,1 млрд, якобы конфискованные со счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, поступили на счета Государственного казначейства страны. Об этом сообщил глава Украины Петр Порошенко во время совещания с министром финансов страны Александром Данилюком и председателем Нацбанка Валерией Гонтаревой.

«Я хочу сообщить, что на данный момент ни одной жалобы на это решение не последовало, — заявил Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба. — И так называемых собственников, заявивших о своих претензиях на эти деньги, так и не появилось».

По его словам, в госбюджет страны уже поступили $1,1 млрд, еще $200 млн в ценных бумагах будут переданы Минфину. Порошенко уверен, что на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

«Это не просто увеличивает возможности госбюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укрепление обороноспособности нашего государства и восстановление социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения, — подчеркнул Порошенко. — А эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в Киеве заявил, что решение суда о конфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения вступило в силу.

По его словам, финансовые средства в размере $1,4 млрд будут переданы казначейству Украины.

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