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По заказу Минобороны РФ новосибирские ученые создали новый радиолокатор

Политика

Успешно проведены первые испытания

РЛС КО 9С15М «Обзор-3» для ЗРК С-300В
Vitaly V. Kuzmin
РЛС КО 9С15М «Обзор-3» для ЗРК С-300В

Москва, 3 мая 2017, 15:21 — REGNUM  Новый радиолокатор для Минобороны РФ разработан новосибирскими учеными, сообщил журналистам 3 мая генеральный директор Научно-исследовательского института измерительных приборов (НПО НИИИП-НЗиК, Новосибирск) Павел Заболотный.

«На сегодня мы ведем разработку одного из радиолокаторов. Опытный образец изготовлен», — уточнил Заболотный.

По словам генерального директора НПО НИИИП-НЗиК, уже успешно проведены первые испытания. Достигнуть полученных результатов удалось благодаря помощи ученых из Института физики полупроводников СО РАН.

По словам Заболотного, НИИИП-НЗиК ведет несколько опытно-конструкторских работ по заказу российского Минобороны. В основном разработки касаются радиолокационных устройств для ВКС РФ.

Напомним, НПО НИИИП-НЗиК входит в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Среди продукции, разработанной и изготовленной предприятием — самоходный радиолокатор обнаружения 64Н6 и наземные радиолокационные запросчики для ЗРК С-300 «Фаворит», радиолокационный комплекс 91Н6 для С-400 «Триумф», станция обнаружения и целеуказания 9С18 «Купол» для ЗРК «Бук».

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