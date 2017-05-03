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Дмитрий Медведев возложил венок к Вечному огню в Смоленске

Политика

Глава правительства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Дмитрий Медведев встречается со смоленскими ветеранами
Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев встречается со смоленскими ветеранами

Смоленск, 3 мая 2017, 15:14 — REGNUM  Венок к Вечному огню в сквере Памяти Героев в Смоленске возложил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 3 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

Здесь же, в сквере Памяти Героев, состоялась встреча Дмитрия Медведева с ветеранами Великой Отечественной войны.

Сквер Памяти Героев расположен в центре Смоленска и является одной из достопримечательностей города: он был заложен почти 105 лет назад — 6 августа 1912 года, к 100-летию Отечественной войны 1812 года. 26 августа 1912 года в честь юбилея Бородинской битвы здесь открыли бронзовый бюст М.И.Кутузова, а через год, 10 сентября 1913 года, — знаменитый памятник с орлами «Благодарная Россия — героям 1812 года».

Вечный огонь в сквере Памяти Героев был зажжен 28 сентября 1968 года, к 25-летию освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. Его доставили в Смоленск из Москвы, от Могилы Неизвестного Солдата. Зажёг огонь Герой Советского Союза смолянин Михаил Егоров, разведчик 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над рейхстагом. В 1975 году он был похоронен в сквере у крепостной стены.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Дмитрий Медведев в ходе визита в Смоленск также посетит музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». В программе поездки главы правительства в Смоленск — также посещение федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования министерства здравоохранения Российской Федерации и педагогического лицея имени Кирилла и Мефодия.

Добавим, что с вечера 2 мая в центре Смоленска ограничено движение, на целом ряде улиц остановка и стоянка запрещены.

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