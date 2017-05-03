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Похороны погибшего в Сирии военного советника состоятся в Екатеринбурге

Политика

Церемония пройдет 3 мая

Траурные свечи
Иллюстрация: Pixabay.com
Траурные свечи

Москва, 3 мая 2017, 14:53 — REGNUM  

Похороны российского военного советника, погибшего в Сирии от снайперской пули, состоятся в Екатеринбурге, передает 3 мая радиостанция «Говорит Москва».

Церемония состоится 3 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая стало известно о гибели в Сирии подполковника Алексея Бучельникова, который находился в подразделении сирийской правительственной армии, когда начался обстрел со стороны террористов. Бучельникова убил снайпер.

Российский советник в Сирии выполнял задачи по обучению личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. По данным Миноброны РФ, его посмертно представят к государственной награде.

Напомним, 20 марта 2017 года стало известно о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова. Он погиб, отражая нападение террористов на гарнизон правительственных войск Сирии, подготовкой подразделений которого он занимался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии убит российский военный советник

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