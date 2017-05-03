После встречи с Путиным Меркель собирается поговорить с Порошенко

Сочи, Краснодарский край, , 14:52 — REGNUM Переговоры с украинским президентом Петром Порошенко собирается провести канцлер Германии Ангела Меркель. Политик сказала об этом президенту России Владимиру Путину в ходе визита в Сочи, сообщил журналистам 3 мая помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту», — заявил Ушаков.

Напомним, визит Меркель в Сочи начался 2 мая. Ситуация на Украине стала одной из тем переговоров. Политик по итогам переговоров с Путиным заявила, что не видит необходимости в заключении нового соглашения по решению кризиса на Украине.

Напомнив о существовании минских договоренностей, она сказала: «Проблема не в соглашении, а в выполнении его положений».

На вопрос о возможности замены Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине миротворческой миссией Организации Объединенных Наций, она отметила важность СММ ОБСЕ. По ее мнению, структуре нужна поддержка, а других форматов не требуется.

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