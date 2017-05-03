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Депутаты Петербурга разрешили Смольному сносить самострои без суда

Политика

Некоторые депутаты городского парламента боятся повторения в Петербурге московской «ночи длинных ковшей»

Снос здания
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Снос здания

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 14:50 — REGNUM  Петербургский парламент позволил городским властям сносить самовольные постройки без суда. Законодательное собрание сегодня, 3 мая, большинством голосов поддержало поправки в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт, в первую очередь, о торговых павильонах, если они находятся на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей. Исключением будут являться только зоны охраны объектов культурного наследия. В зависимости от вида самостроя и территории, на которой он находится, собственники должны будут снести незаконную постройку в срок до 12 месяцев.

При этом некоторые депутаты считают подобный закон деструктивным, уничтожающим последние ростки малого бизнеса в городе, где сетевики занимают долю в 53% от оборота розничной торговли.

Депутат Ирина Иванова (КПРФ) напомнила, что при реорганизации Комитета имущественных отношений Смольного сотни нестационарных объектов стали неправомерными, причем они не являются «самостроями», предприниматели постоянно получали разрешение на свою деятельность, но им приходилось его регулярно обновлять.

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«Яблочник» Борис Вишневский опасается, что без серьёзных поправок закон станет поводом для «ночи длинных ковшей» в северной столице, по аналогии с Москвой.

«Подобная правоприменительная практика уже имела место в полный рост в городе Москве. Есть такое понятие — возможно, вы с ним встречались — как «ночь длинных ковшей». Когда мэрия Москвы организовала массовый снос торговых павильонов, грубо нарушив все те обязанности, которые закреплены этим пунктом статьи Гражданского кодекса, ни оповестив, ни подождав два месяца. Просто подогнали бульдозеры и всё снесли», — сказал Вишневский.

После этого в московских судах никто из предпринимателей не смог оспорить действия мэрии, хотя у них были документы на собственность, заметил депутат. Он считает, что именно эти события стали поводом для закона о московской реновации, который, скорее всего, распространят на всю страну, и петербуржцы могут лишиться прав даже на собственные квартиры.

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Вишневский считает необходимыми зафиксировать законодательно ответственность исполнительной власти за заблаговременное информирование предпринимателей о возможном сносе, за публикацию списков самовольных построек в интернете, установку информационных стендов.

«В противном случае мы можем получить ситуацию, когда администрация города почти что угодно может объявить самовольной постройкой, сперва её снести без соблюдения гарантий, предоставляемых Гражданским кодексом, а потом уже предложить недовольным идти в суд», — предупредил Вишневский.

Как известно, активный снос стационарных палаток в Петербурге начался еще в феврале 2016 года с окраинных районов. Осенью губернатор Георгий Полтавченко сообщил о намерении снести все незаконные торговые точки в городе. Наиболее заметной стала акция в центре северной столицы, когда около 60 павильонов были снесены на Сенной площади.

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Снос торговых павильонов
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