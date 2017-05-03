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Еврокомиссия сообщила, сколько времени есть у Британии до выхода из ЕС

Политика

...если Европейский совет по согласованию с Соединенным Королевством единогласно не решит продлить этот период

Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Брюссель, 3 мая 2017, 14:36 — REGNUM  Выход Великобритании из состава Европейского союза должен состояться до 30 марта 2019 года, говорится в опубликованном 3 мая решении совета Европейской комиссии (ЕК).

«Напоминаем, что вступление в силу соглашения о выходе должно произойти не позднее 30 марта 2019 года, если только Европейский совет по согласованию с Соединенным Королевством единогласно не решит продлить этот период в соответствии со статьей 50 (3) Договора о Европейском Союзе, — говорится в сообщении. — В противном случае 30 марта 2019 года в 00:00 (по брюссельскому времени) все союзные договоры и Договор об учреждении Европейского союза по атомной энергии перестанут применяться к Соединенному Королевству».

Уточняется, что с этой даты Великобритания станет «третьей страной».

Напомним, в июле 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором 51,9% граждан проголосовали за выход из ЕС, за продолжение членства голоса отдали 48,1% британцев.

Против Вrexit в основном голосовали жители Шотландии и Северной Ирландии. Жители Уэльса и Англии в основном проголосовали за выход. После этого премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подал в отставку.

Как заявил представитель ЕК Маргаритис Шинас, переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся после парламентских выборов в течение июня 2017 года.

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