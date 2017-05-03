Путин об отношениях РФ и Турции: Они приобрели особый характер

Сочи, Краснодарский край, , 14:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил об особом характере отношений между Россией и Турцией.

По его словам, отношения Москвы и Анкары развиваются так, как и было запланировано.

«Очень хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, поговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и по основным проблемам международной повестки дня», — сказал Путин.

Президент РФ пояснил, что одна из самых острых международных проблем — ситуация в Сирии. Также он отметил, что сам факт такого режима совместной работы свидетельствует о том, что «российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус и в полном формате восстанавливаются».

Кроме того, в ходе встречи Путин поздравил Эрдогана с результатами конституционного референдума в Турции. Глава государства подчеркнул, что восстановление внутриполитической ситуации в Турции создаст «дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений».

Он уточнил, что многие вещи, которые реализуют лидеры двух стран, носят концептуальный характер и требуют подтверждения парламентов.

Напомним, встреча лидеров двух стран началась 3 мая в Сочи. Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом.

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