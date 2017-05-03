Начался рабочий визит президента Турции Эрдогана в Россию

Сочи, Краснодарский край, , 14:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 3 мая, в аэропорту Сочи главу Турецкой Республики по поручению президента России встретил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров лидеры России и Турции обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений.

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Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

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