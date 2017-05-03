РФ исходит из восстановлении политической ситуации в Турции — Путин

Сочи, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Россия исходит из того, что внутриполитическая ситуация в Турции будет восстанавливаться, что создаст дополнительные условия для российско-турецких отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я хотел бы Вас еще раз поздравить с результатами (конституционного) референдума. Мы исходим из того, что постепенно ситуация внутриполитическая будет восстанавливается, и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, указав на то, что многие договоренности носят концептуальный характер и требуют подтверждения парламентов стран.

На референдуме в Турции 16 апреля 51,18% населения страны высказались за внесение поправок в конституцию, предусматривающих смену формы правления на президентскую.