Самые богатые депутаты Воронежской облдумы: от фермера до строителей

Воронеж, , 14:07 — REGNUM Депутаты Воронежской областной думы отчитались о доходах, полученных в 2016 году. В числе самых обеспеченных депутатов областной думы — представители «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доход председателя областной думы, единоросса Владимира Нетесова в 2016 году составил 6 млн 019 тыс. 447. Супруга Владимира Нетесова дохода в прошлом году не получила. В перечне имущества спикера — земельный участок площадью 4822 кв. м, а также квартира площадью в 68 кв. м и доля в квартире в 48 кв.м. Супруга имеет участок площадью 3 тыс. 984 кв. м, жилой дом в 307,6 и квартиру в 94 кв.м. Владимир Нетесов автомобиля не имеет, а вот его жена владеет Lexus LX 570.

Лидер фракции КПРФ в облдуме и вице-спикер Сергей Рудаков в 2016 году получил доход в 3 млн 672 тыс. 247,86. Он владеет земельным участком в 1,2 тыс. кв. м, и квартирой в 66 кв. м — пополам с супругой. Жена Рудакова владеет еще одной квартирой — в 44 кв.м. Ее доход за прошлый год составил 480 тыс. 801,16

Самый высокий доход, полученный в 2016 году, задекларировал представитель «Единой России», глава крестьянско-фермерского Александр Князев — 222,7 млн рублей, впрочем, это меньше, чем в прошлом году, более чем на 100 млн рублей. В собственности депутата также 120 земельных участков, гараж площадью 647,8 кв. м, мехмастерская, дом техники, клуб, зернохранилища, телятники, коровники, а также квартира площадью 95,5 кв.м. Также Князев владеет целым парком легковых автомобилей — от дорогих Mercedes-Benz GL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, Infinity QX56, Infinity FX37, Infinity QX56 до Renault Logan и отечественной «Лады» различных модификаций, а также десятками грузовых автомобилей. Супруга Князева показала доход в 75 тыс. рублей. Она владеет пятью земельными участками, квартирой и автобусом на восемь мест марки УАЗ 22 069−04.

Еще один воронежский бизнесмен и единоросс, Евгений Хамин, задекларировал доход в 91,5 млн рублей (в 2015 — 29,5 млн). В собственности Хамина — два земельных участка по 2,9 и 2,2 тыс. кв. м, два коттеджа и нежилое помещение. Супруга Хамина получила доход в 46 млн рублей. Она является собственником участка земли в 2,3 тыс. кв. м, а также объекта незавершенного строительства в 1,3 тыс. кв.м.

81,95 млн рублей задекларировал представитель «Единой России», глава ГК «Развитие» Сергей Гончаров. Он также увеличил свои доходы по сравнению с 2015-м годом. В собственности Гончарова — три земельных участка, жилой дом в 44,1 кв. м, а также квартира площадью 265,6 кв.м.

Александр Цыбань, депутат от «Единой России», владелец строительной компании «Выбор», показал доход за 2016 год в сумме 36,8 млн рублей. В собственности депутата — земельный участок в 2,5 тыс. кв. м, пять нежилых помещений. Также депутат владеет автомобилем Toyota Highlander. Доход супруги Цыбаня составил 4,2 млн рублей. У нее три автомобиля — Jaguar XKR, Porshe Cayenne Turbo, Bentley Bentayga, также в ее собственности восемь нежилых помещений, две квартиры, жилой дом площадью 458,9 кв. м.

Глава совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александр Евсеев, также представитель «Единой России», за 2016 год заработал 33,8 млн рублей. В его собственности — земельный участок площадью 319 кв. м, жилой дом площадью 217,3 кв. м, квартира почти на 80 кв. м и гараж. Супруга также владеет двумя земельными участками, жилым домом и двумя квартирами.

Есть в облдуме и депутаты, которые не могут похвастаться многомиллионными доходами. В числе таких, например, единоросс Андрей Благов, заработавший в 2016 году. При этом он имеет в собственности автомобиль Land Rover Defender, а также катер Bayliner175, яхту Four WinnsV358 SD. Супруга депутата заработала чуть более 600 тыс. рублей, и в ее собственности четыре автомобиля Mercedes. Также депутат владеет двумя земельными участками, а его супруга — квартирой и жилым домом.