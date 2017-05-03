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Выборы во Франции: Бенуа Амон призвал голосовать за Макрона

Политика

Несмотря на то, что он не поддерживает его программу

Эммануэль Макрон
Иллюстрация: Gouvernement.fr
Эммануэль Макрон

Париж, 3 мая 2017, 14:06 — REGNUM  

Бывший кандидат на пост президента Франции от Социалистической партии страны Бенуа Амон заявил 3 мая, что он будет голосовать за бывшего министра экономики и лидера гонки Эммануэля Макрона, а также призвал своих избирателей следовать его примеру, сообщает Le Figaro.

«Я буду голосовать против крайне правых с помощью бюллетеня, носящего имя Эммануэля Макрона», — отметил он. «Подобный шаг будет труден, но выбор очевиден».

По его мнению, поддержка Макрона на голосовании, которое состоится 7 мая, станет поддержкой республики, а не политики лидера движения «Вперед!».

"Подобный шаг не будет направлен также ни в коем случае на поддержку его проекта, против которого я однозначно выступаю», — указал он, подчеркнув, что понимает «искренние сомнения» и «легитимную злобу» избирателей левых взглядов перед «дуэлью» Макрона и Ле Пен, однако призывает к ясности ума и суждений.

Напомним, второй тур выборов во Франции пройдет 7 мая, в нем примут участие два кандидата — Эммануэль Макрон, а также лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Амон не первый кандидат, призвавший голосовавших за него граждан Франции, отдавать свои голоса за Макрона, объясняя это необходимостью не допустить победы Ле Пен. В частности о необходимости голосовать против Марин Ле Пен заявил бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

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