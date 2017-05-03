В думу Калуги избран новый депутат от «Единой России»

Калуга, , 14:29 — REGNUM Вакантное место депутата городской думы Калуги заняла представитель партии «Единая Россия» Людмила Сусова. Ее кандидатуру поддержали решением местного политсовета партии на внеочередном заседании городского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Ранее парламентарий Иван Романов («Единая Россия») досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на государственную службу. Избранная на его место Любовь Сусова принесла присягу, ей вручили нагрудный знак и удостоверение депутата.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил Людмилу Сусову и пожелал успешной работы на благо Калуги и ее жителей.

На заседании также были внесены изменения в бюджет города. По предложению главных распорядителей изменяется ведомственная структура расходов бюджета: производится перераспределение средств, в том числе полученных в результате экономии от проведения конкурсных процедур. 9,4 млн рублей выделено на финансовое обеспечение деятельности подведомственного управления делами городского головы учреждения. 48,6 млн рублей выделено МУП «Управление калужского троллейбуса» на возмещение недополученных доходов за перевозку льготных пассажиров.