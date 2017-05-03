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ЛНР требует от ОБСЕ средства на восстановление разрушенного жилья

Политика

ЛНР ищет инвесторов на восстановление домов и экономики

Луганск, 3 мая 2017, 14:29 — REGNUM  Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна компенсировать материальный ущерб от боевых действий в регионе, в частности, профинансировать восстановление разрушенного жилья на территории ЛНР. Об этом 2 мая на заседании Совета министров ЛНР заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.

«В уставе ОБСЕ указано, что ОБСЕ отвечает за безопасность и сохранность жизни гражданского населения на территории противоборствующих стран. В таком случае министерству ЖКХ и всем остальным подготовить расчет и предоставить… У нас на сегодня на линии разграничения более 300 домов разрушено. Предъявите ОБСЕ наш официальный счет за восстановление экономики», — призвал Плотницкий.

При этом глава ЛНР усомнился в необходимости пребывания миссии ОБСЕ на территории ЛНР.

«Раз они не в состоянии обеспечить свой устав, в чем тогда смысл их пребывания на нашей территории? Не могут защищать, пусть оплачивают разрушения», — сказал Плотницкий.

По его словам, экономика ЛНР готова для работы с инвесторами.

«Экономика нашей республики уже готова для того, чтобы работать с инвесторами. То, что можно было восстановить своими силами мы, по большей части восстановили. Сейчас пришла пора больших денег и больших инвестиций, нам есть, что предложить инвесторам. Нас интересует только три вещи: зарплата, налоги и инвестиции в промышленность, нас не интересует чужая прибыль», — рассказал Плотницкий.

Напомним, что ранее Российская Федерация неоднократно направляла в ДНР и ЛНР гуманитарные конвои с дорогим оборудованием и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

12 октября 2016 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по ситуации в Донбассе и Крыму — резолюция №14130 «О политических последствиях агрессии России в Украине» и резолюция №14139 «О нарушениях прав человека на украинских территориях, которые не контролируются правительством Украины». ПАСЕ также возложила на Кремль всю ответственность за ситуацию в Крыму и Донбассе.

«Согласно международному праву, Российская Федерация, которая де-факто осуществляет контроль над этими территориями, несет ответственность за защиту их населения. Россия, таким образом, должна гарантировать соблюдение прав человека всем жителям Крыма и «ДНР» и «ЛНР»… В отношении «ДНР» и «ЛНР» эффективный контроль подтверждается хорошо задокументированной ролью российских военных во взятии под контроль и контроле этих регионов, несмотря на решительное сопротивление законной власти Украины, и полной зависимостью «ДНР» и «ЛНР» от материально-технической, финансовой и административной поддержки России», — говорится в пунктах 4 и 5 резолюции №14139.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года в районе с. Пришиб Славяносербского района (ЛНР) автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе. В результате чего один наблюдатель погиб и двое были ранены. В ЛНР заявили, что патруль ОБСЕ отклонился от маршрута следования. Представители ЛНР призвали ОБСЕ согласовывать маршруты следования миссии.

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