Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом поставок зерна в Турцию

Сочи, Краснодарский край, , 13:40 — REGNUM Вопросы поставок российского зерна в Турцию могут быть подняты во время переговоров в Сочи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, — говорит представитель Кремля. — И торгово-экономических, естественно. Можно предположить, что и эта тема тоже будет затронута».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед отлетом в Сочи сообщил, что официальная Анкара выступает за ускорение процесса по снятию торговых ограничений между Турцией и Россией.

«Россия и Турция не могут позволить себе потерять даже секунду времени из-за бюрократических проволочек», — считает турецкий лидер.

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