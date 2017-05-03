Генеральный секретарь ООН следит за ситуацией в Венесуэле

Нью-Йорк, США, , 13:41 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 2 мая заявил, что связался в последние дни с бывшими президентами ряда стран, которые выступили посредниками по вопросу Венесуэлы, с целью изучения того, что может быть сделано для разрешения кризиса в стране.

Об этом сообщает издание El Periódico со ссылкой на официального представителя генсека.

«Генеральный секретарь следит за ситуацией очень внимательно в течение последней недели и недавно говорил по телефону с политическими посредниками и представителями Ватикана, чтобы обсудить ситуацию в стране и посмотреть, что можно сделать», — заявил пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик также добавил, что в ООН обеспокоены насилием, наблюдаемым в ходе протестов в Венесуэле, считают важным, чтобы правительство и оппозиция были «искренне привержены» к «возобновлению» диалога, и изучают, какие «конкретные усилия» могут быть выполнены.

Напомним, экс-президенты Мартин Торрихос (Панама), Леонель Фернандес (Доминиканская Республика), Эрнесто Сампер (Колумбия) и Хосе Луис Родригес Сапатеро (Испания) пытаются наладить возобновление политического диалога в Венесуэле, после того, как оппозиция вышла из процесса переговоров в октябре 2016 года, обвинив правительство в нарушении достигнутых договоренностей.