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Откровения экс-чиновника мэрии Самары: о главе города Фурсове и власти

Политика

Покинув пост руководителя управления по работе с обращениями граждан администрации Самары, Виктор Кузьмин раскритиковал главу городу Олега Фурсова и его команду

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Самара, 3 мая 2017, 13:50 — REGNUM  В Самаре новый политический скандал. Открытое письмо жителям Самары опубликовал в Twitter уволившийся 2 мая с поста руководителя управления по работе с обращениями граждан мэрии Самары Виктор Кузьмин. В нём он описывает нравы городской власти, сообщает ИА REGNUM.

Говоря о причинах, «послуживших принятию решения о «добровольном» уходе в отставку», он пишет: «Всем вам известно, что начиная с 2014 года в Самаре началось осуществление так называемой реформы местного самоуправления. Были отменены всенародные выборы главы города и депутатов городской думы. Введена формальная процедура избрания главы города депутатами по результатам конкурсного обора, а фактически его назначения по выбору и решению областной власти. В этих условиях в конце 2014 года на руководство города был поставлен Олег Фурсов» (стиль и орфография автора сохранены, прим. ИА REGNUM ).

«Приведенные Фурсовым и насаждаемые им руководители отобраны по принципу личной дружбы, знакомства, протекции и явно не отличаются высокими профессиональными данными. Такими «специалистами» пронизаны все важнейшие структуры городского хозяйства от ключевых направлений до крупных муниципальных предприятий… В администрации города, как и в других органах власти, поощряется и ценится лишь личная преданность… Нынешний руководитель города является катализатором процессов деградации и разрушения городской структуры управления и городского хозяйства. Город и жители воспринимаются им как досадное приложение к мягкому креслу руководителя, как тот самый чемодан без ручки, который и нести тяжело и бросить невозможно», — написано в обращении жителям.

«Публикуя это письмо, я, уважаемые горожане, отдаю себе отчет в том, что на меня может обрушиться вся сила административного ресурса», — отметил Виктор Кузьмин, работавший в мэрии с 2010 года.

«Администрация города и в дальнейшем будет расставаться с чиновниками, недобросовестно исполняющими свои служебные обязанности, — прокомментировали в мэрии увольнение Виктора Кузьмина. — В отношении него в последнее время проводилось три служебные проверки по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей: по линии областного правительства, по линии администрации города и ещё одна в связи с неисполнением обязанностей по факту обращения гражданина в приемную президента России».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый этап реформы МСУ в Самаре глава области Николай Меркушкин провел на одном дыхании сразу после губернаторских выборов 14 сентября 2014 года. Всенародно избранный глава Самары Дмитрий Азаров был досрочно отстранен от должности и отправлен работать сенатором в Совет Федерации, а Самарская губернская дума дружно приняла закон о порядке избрания городского руководства. При этом официально признанный корифей в решении вопросов местного самоуправления — экс-глава Самары Дмитрий Азаров, он же председатель Центрального Совета и президиума Всероссийского совета МСУ, он же председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера от реформы родного города фактически отстранен.

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Реформа местного самоуправления
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