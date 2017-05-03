Приговор суда лишил Навального возможности принимать участие в выборах

Киров, , 13:27 — REGNUM Кировский областной суд признал законным вынесенный ранее приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса».

Петр Офицеров

В среду, 3 мая в Кировском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба, которую подала защита Навального на обвинительный приговор Ленинского районного суда Кирова. Согласно приговору, Алексей Навальный и второй фигурант делаосуждены по делу о растрате свыше 16 млн рублей компании «Кировлес».

По мнению президента консалтингового агентства Bakster-group Дмитрия Гусева, приговор предполагает, что Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты, и останется «только активистом».

Директор исследовательских программ Экспертной группы PieR Александр Серавин отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что серьезных шансов на успешную политическую деятельность у Алексея Навального не было в любом случае.

«Политик должен соблюдать законы. Грешен, не соблюдаешь законы — так не иди в политику. А недавние социологические исследования «Левада-Центра» показали для Алексея Навального около 1% поддержки, так что перспектив у него в любом случае не было никаких», — подчеркнул Александр Серавин.

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