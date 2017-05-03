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Президент Грузии ждет от парламента предложений по проекту Конституции

Политика

Георгий Маргвелашвили готов активно подключиться к всенародному обсуждению проекта конституционных изменений

Георгий Маргвелашвили
Иллюстрация: President.gov.ge
Георгий Маргвелашвили

Тбилиси, 3 мая 2017, 13:22 — REGNUM  Несмотря на то, что президент Грузии и его администрация не вмешивались в работу государственной конституционной комиссии, Георгий Маргвелашвили намерен активно подключиться к процессу всенародного обсуждения проекта конституционных изменений. Об этом заявила политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе, чей комментарий распространяет пресс-служба президента Грузии.

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По словам Чихрадзе, администрация президента ожидает от парламента предложений по формату всенародного обсуждения, составу и порядку работы комиссии по организации такого обсуждения проекта Конституции.

«Каким будет это предложение, как представляет сам парламент процесс всенародного обсуждения, в каком составе будет работать комиссия и каким будет порядок ее работы, — это определит предложенный формат. Так что, в этом случае парламенту предстоит решить, какой будет комиссия по всенародному обсуждению, ее состав и порядок работы, а после этого мы заявим нашу позицию в связи с данным вопросом», — заявила Чихрадзе.

Она подчеркнула, что кампания «Конституция для всех», которую президент проводил в течение последних месяцев, служила подготовке общества к всенародному обсуждению.

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Конституционная реформа в Грузии
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