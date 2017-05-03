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Петербургские депутаты поругались из-за георгиевских лент

Политика

Спикер парламента объявил замечание депутату от «Яблока» за замену георгиевской ленты на «блокадную»

Медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Цуканов М.В
Медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 13:21 — REGNUM  В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты вступили в словесный конфликт из-за георгиевских ленточек, которые в последние годы являются одним из символов Дня Победы, передает 3 мая корреспондент ИА REGNUM.

Спикер парламента, единоросс Вячеслав Макаров ещё перед началом заседания сделал замечание «яблочнику» Борису Вишневскому за то, что тот, придя на заседание накануне Дня Победы, не прикрепил георгиевскую ленту к лацкану пиджака, ограничившись зеленой «блокадной» лентой. Эта лента была на колодке воинской медали «За оборону Ленинграда», она используется в Санкт-Петербурге как символ освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Я это замечание не принимаю», — ответил Вишневский на замечание спикера. Позднее Макаров пояснил, что имеет право делать протокольные замечания депутатам даже по такому поводу, «потому что он председатель». «Абсолютно любые замечания я могу делать, это так», — сказал глава городского парламента.

Он также призвал не противопоставлять георгиевскую ленту блокадной, так как перед 27 января (День снятия блокады) все депутаты надевают последнюю.

«Сейчас День Победы, и аппарат, и депутаты Заксобрания по зову души и сердца одели георгиевские ленточки. Это дань памяти и уважения погибшим, всем, кто не вернулся с фронта, нашим предкам. И когда в соседнем государстве наказывают, жестоко расправляясь, сжигая — посмотрите, что было в Одессе, где сожгли десятки молодых людей за то, что они одели георгиевские ленточки. Когда убивают за георгиевские ленточки, называют их «колорадскими» или ещё как-то, мы должны тоже об этом напоминать?» — сказал Макаров, комментируя сегодняшний инцидент.

Однако журналисты возразили Макарову, напомнив, что пришедший сегодня в Мариинский дворец губернатор Георгий Полтавченко был без георгиевской ленты, но председатель Заксобрания отказался это комментировать.

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