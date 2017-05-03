Письмо американских конгрессменов в Грузии считают беспрецедентным фактом

Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Письмо конгрессменов президенту США с призывом усиления поддержки Грузии в Тбилиси считают беспрецедентным фактом и заостряют внимание на том, что это послание составили и подписали как республиканцы, так и демократы.

«Письмо конгрессменов — это подтверждение очень большой поддержки Грузии со стороны США. Грузия имеет твердую двухпартийную поддержку в Конгрессе. Письмо 30 конгрессменов является беспрецедентным подтверждением поддержки Грузии и призывом к дальнейшему углублению взаимоотношений с Грузией», — заявил, комментируя послание, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По его мнению, такая поддержка — результат проведенных правительством Грузии успешных реформ и демократического развития страны. По оценке министра, твердой остается и позиция США в отношении «российской агрессии» и поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Беспрецедентным фактом назвала письмо конгрессменов и первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.

«Сам факт, что к президенту США в связи с Грузией обратились как республиканцы, так и демократы, беспрецедентный и является значительным событием. Важны и те акценты, которые расставлены в этом письме. В первую очередь, это призыв к президенту поддержать вступление Грузии в НАТО, а во-вторых, это вопрос начала переговоров по соглашению о свободной торговле», — пояснила Чугошвили.

По ее мнению, рост числа сторонников Грузии в Конгрессе США будет способствовать продвижению как переговоров по соглашению о свободной торговле, так и процесса интеграции Грузии с НАТО.