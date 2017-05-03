Сенатор США: У Трампа следует отобрать iPhone

Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Публикации в соцсетях американского президента Дональда Трампа следует контролировать, а у главы государства имеет смысл отобрать его iPhone, заявил республиканец Боб Коркер, сенатор от штата Теннесси (США), пишет газета Washington Examiner.

«Думаю, что хорошо бы было изъять у него iPhone и после этого разрешать ему публиковать твиты только после проверки сотрудниками [администрации президента]

», — считает он.

Ранее Трамп в Twitter высказал мнение, что в сентябре нужно остановить работу правительства.

Это произошло после обсуждения в Конгрессе проекта бюджета на 2017 год. Республиканцы и демократы на обсуждении пришли к общему решению: расходная часть бюджета составит приблизительно триллион долларов.

Трамп написал, что в Сенате не хватает нужного количества голосов для принятия бюджета. «Стране нужно хорошее «закрытие» в сентябре, чтобы исправить этот беспорядок!» — написал он.

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