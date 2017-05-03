Сенатор США: У Трампа следует отобрать iPhone
…из-за твита о «хорошем закрытии»
Вашингтон, 3 мая 2017, 12:47 — REGNUM Публикации в соцсетях американского президента Дональда Трампа следует контролировать, а у главы государства имеет смысл отобрать его iPhone, заявил республиканец Боб Коркер, сенатор от штата Теннесси (США), пишет газета Washington Examiner.«Думаю, что хорошо бы было изъять у него iPhone и после этого разрешать ему публиковать твиты только после проверки сотрудниками [администрации президента]», — считает он.
Ранее Трамп в Twitter высказал мнение, что в сентябре нужно остановить работу правительства.
Это произошло после обсуждения в Конгрессе проекта бюджета на 2017 год. Республиканцы и демократы на обсуждении пришли к общему решению: расходная часть бюджета составит приблизительно триллион долларов.
Трамп написал, что в Сенате не хватает нужного количества голосов для принятия бюджета. «Стране нужно хорошее «закрытие» в сентябре, чтобы исправить этот беспорядок!» — написал он.
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