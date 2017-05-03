«Единая Россия» займется компенсациями учителям за проведение ЕГЭ

Москва, , 12:44 — REGNUM Партия «Единая Россия» просит Министерство образования и науки РФ решить проблему с компенсацией учителям за сверхурочные часы при проведении ЕГЭ.

«Мною были направлены запросы на имя Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой и Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова с просьбой обратить внимание и принять соответствующие меры относительно ситуации, сложившейся во многих регионах, когда учителям не оплачивают их труд при организации и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В эти дни в мой адрес поступают многочисленные обращения от учителей из регионов, которые рассказывают о сложившемся положении вещей с оплатой их труда», — сообщила журналистам член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

По словам Алены Аршиновой, к сожалению, ещё хуже обстоит ситуация с организацией и проведением Основного государственного экзамена, при которой практически нигде не платят педагогам за отработанное сверхурочное время.

По сообщениям СМИ, в ряде регионов страны существует проблема с компенсацией отработанных сверхурочных часов учителям в общеобразовательных школах при организации и проведении Единого государственного экзамена. В частности, проблема наблюдается в следующих регионах: Кировская область, Самарская область, Нижегородская область, Брянская область, Новосибирская область, Томская область, Смоленская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан и Дагестан.