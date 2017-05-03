Эрдоган планирует обсудить с Путиным снятие торговых ограничений

Анкара, , 12:38 — REGNUM Официальная Анкара выступает за ускорение процесса по снятию торговых ограничений между Турцией и Россией. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед отлетом в Сочи.

«Россия и Турция не могут позволить себе потерять даже секунду времени из-за бюрократических проволочек», — считает глава государства.

Эрдоган добавил, что лидеры Турции и РФ прилагают большие усилия для решения существующих вопросов и для возвращения отношений на прежний уровень.

«Если Турция и РФ хотят достигнуть товарооборота в $100 млрд, то должны предпринимать для этого конструктивные шаги, что является обязательным условием», — отметил президент, отвечая на вопрос о «торговых ограничениях» РФ в отношении Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая заместитель генерального директора по Сирии МИД Турции Мустафа Юрлакул заявил, что глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин 3 мая проведут переговоры в Сочи, в ходе которых обсудят укрепление режима прекращения огня в Сирии, ситуацию с заключенными и вопросы разминирования.

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