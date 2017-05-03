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«ЕР» проработает вопрос об определении правового статуса символов Победы

Политика

В настоящее время порядок использования изображения георгиевской ленты, а также другой военно-патриотической символики, действующим законодательством не урегулирован. Как показывают многочисленные примеры, это приводит к их неэтичному использованию в рекламных целях

Георгиевская ленточка
Anatoly Zhdanov
Георгиевская ленточка

Москва, 3 мая 2017, 12:12 — REGNUM  В последнее время участились случаи использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе, сообщил журналистам заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения с просьбой обратить внимание на циничную эксплуатацию символов Победы в коммерческих целях. В настоящее время юридический статус георгиевской ленты нигде не прописан, также нет определения и других символов Победы, к которым относят образ солдата-освободителя Красной Армии, образы Маршалов Победы. В самое ближайшее время мы проработаем вопрос об определении правового статуса таких символов. Это позволит разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе «О рекламе», регламентирующих их использование. Тем самым мы защитим символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения», — заявил Евгений Ревенко.

«Некоторые маркетологи без стыда и совести позволяют себе играть на чувствах ветеранов и тружеников тыла, на патриотических чувствах миллионов наших соотечественников. К моему сожалению, есть вопиющие случаи, когда, например, георгиевская лента и другие неофициальные символы Победы становятся основными атрибутами ночных вечеринок в клубах и барах, размещаются на алкогольной продукции. Все это вынуждает законодателей вмешаться в ту сферу, где мы ранее полагались только на морально-этические нормы и понимание того, что значит уважение к истории своей страны и памяти героев-освободителей», — отметил Евгений Ревенко.

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