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Пхеньян обосновал задержание гражданина США

Политика

Американский гражданин задержан 22 апреля в аэропорту северокорейской столицы

Паспортный контроль, КНДР
Roman Harak
Паспортный контроль, КНДР

Пхеньян, 3 мая 2017, 11:57 — REGNUM  Северокорейские власти подтвердили задержание американского гражданина, о котором стало известно в конце апреля, сообщает 3 мая агентство ЦТАК.

Уточняется, что американский гражданин задержан в 22 апреля в аэропорту северокорейской столицы из-за подозрений в причастности к подрывной деятельности. Задержанный — профессор Тони Ким, его корейское имя Ким Сан Док.

Напомним, 23 апреля 2017 года южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило о задержании в Пхеньяне американского гражданина корейского происхождения, занимавшегося организацией поставок гуманитарной помощи в страну.

Ким в течение месяца работал в Пхеньянском университете науки и технологий и преподавал студентам бухучет. Их с женой задержали в аэропорту, откуда они собирались улететь в Китай.

В отношении Кима в Северной Корее ведется расследование. По некоторым данным, это уже третий гражданин США, арестованный в КНДР за последнее время.

Так, в марте 2017 года суд Северной Кореи приговорил студента из США Отто-Фредерика Уормбиера к 15 годам лишения свободы за «враждебные действия»: он, находясь в КНДР, сорвал плакат пропагандистского содержания в гостинице.

Ранее, в октябре 2016 года, американского пастора Ким Дон Чхоля корейского происхождения арестовали в Северной Корее за то, что он получил флешку с секретной информацией о ядерной программе КНДР. Чхоль приговорен к пожизненному заключению.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо имя задержанного в Пхеньяне гражданина США

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