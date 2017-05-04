Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет

Анкара, , 04:04 — REGNUM При строительстве жилого дома в северо-восточной провинции Карагель, обнаружен гроб с телом русского офицера, судя по сохранившимся элементам мундира, конца XIX века. Подробности об этом событии читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Турецкие археологи определили, что это захоронение может относиться к тому периоду, когда этот регион после русско-турецкой войны 1877−1878 годов вошел в состав Российской империи. Четырехкратные, на протяжении XIX века русско-турецкие войны, не нашли такого отражения в исторических работах, как войны с европейскими державами, но героизм, проявленный русскими солдатами, был ничуть ни меньшим.

Обычная практика состояла в том, что останки погибших высших чинов российской армии вывозились для захоронения в Россию, но если найденный погибший действительно был одним из участников кампании 1877−1878 годов, то стандартный порядок захоронения мог быть нарушен бушевавшей тогда в тех местах эпидемией. Так ли это и каково настоящее имя и чин захороненного, покажет дальнейшее расследование.

Подробности читайте в статье: Русские следы на востоке Турции

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