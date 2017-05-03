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Brexit может стоить Великобритании €100 млрд

Политика

Эта сумма, по словам экспертов, покроет задолженность страны за все 40 лет ее членства в ЕС

Брексит
Petr Kratochvil
Брексит

Лондон, 3 мая 2017, 11:59 — REGNUM  Переговоры между Великобританией и Евросоюзом по Brexit усложняются в связи с нарастающими требованиями Еврокомиссии, сообщает Der Spiegel.

«Становится абсолютно очевидным, что требования, которые ставятся перед Великобританией в рамках Brexit — абсолютно недостижимы», — отмечает немецкий депутат Европарламента Йенс Гайер.

В Брюсселе 3 мая объявили, что после пересмотра Еврокомиссией первоначальных расчетов, Лондон обязан выплатить ЕС уже не €60 млрд, а €100 млрд.

«Мы не будем платить такие огромные суммы», — ответила на данное сообщение премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Эта сумма, по словам экспертов, покроет задолженность страны за все 40 лет ее членства в ЕС. Сюда входят бюджетные обязательства, обязательства в отношении институтов ЕС и многое другое.

За выход Великобритании из ЕС на референдуме 2016 года проголосовали 51,9% граждан.

29 марта 2017 года премьер-министр Тереза Мэй объявила о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС. Ожидается, что переговоры по Brexit продлятся около двух лет и, таким образом, страна может покинуть объединение в марте 2019 года.

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