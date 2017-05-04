Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства

Вашингтон, , 02:02 — REGNUM 29 апреля завершились первые сто дней президентства Дональда Трампа. И хотя это условная дата, по ней делают первые выводы. Мнение европейской прессы изучал постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Во-первых, журналисты не замедлили подчеркнуть, что удалось Трампу немного: заявлял он гораздо больше, чем сделал. Ведя себя как бизнесмен — пересматривая прежние соглашения — он не гнушается действий, который диаметрально противоположны тому, что он декларировал. Избирателя это не обрадует, но от импичмента отодвинет: такое объяснение действий американского президента не является редкостью.

По существу, гораздо проще назвать, чего Трамп не сделал, чем сделал, и где он внес напряжение, чем сгладил обстановку. Хаос, который посеял Трамп, сравним только с хаотичностью его собственных действий. Как при средневековом царьке, при нем расплодились интриги, его фавориты меняются один за другим, а дочь и зять находятся на исключительном положении вершителей судеб.

Есть и другое мнение: Трамп доказал, что он умеет учиться и меняться, он показал себя прагматичным и расчетливым политиком, который не спекся и не сломал того, что строилось годами: не начал торговых войн, не загнал экономику в депрессию. Нельзя, впрочем, не отметить, что и это мнение описывает Трампа через то, чего он не сделал.

Ясно одно: сделать Америку вновь великой за 100 дней Трампу не удалось.

Готов ли он это признать, читайте в статье: СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»

Другие статьи Владимира Добрынина.