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Эрдоган назвал центральную тему переговоров в Сочи

Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая посетит Россию с рабочим визитом

Реджеп Эрдоган
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 3 мая 2017, 11:39 — REGNUM  Турция и Российская Федерация развивают «плодотворное сотрудничество» по вопросу урегулирования конфликта в Сирии. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед отлетом в Сочи.

«Центральная тема переговоров (в Сочи) — Сирия, — сказал глава государства. — По данному вопросу имеет место плодотворное сотрудничество между Турцией и Россией».

Эрдоган также добавил, что если Турция и Россия планируют достигнуть в ближайшее время товарооборота в $100 млрд, то «должны предпринимать для этого конструктивные шаги».

«При каждой удобной возможности мы подчеркиваем решимость к устранению преград и волокиты на пути сотрудничества», — сказал президент, отвечая на вопрос о «торговых ограничениях» РФ в отношении Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина.

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